Парк Юрского периода может появиться в Чернышевске Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Забайкалья Александр Осипов провел выездное заседание в Чернышевском округе. За 5 лет собственные доходы муниципалитета выросли на 200%. За 3 года объем инвестиций достиг 2,7 миллиарда рублей. По промотгрузке район занимает 10 место в крае. Основной вклад вносят добыча ископаемых, железная дорога, стройматериалы и дорожное хозяйство, пишет РТК «Забайкалье».

В 2025 году в округе работало свыше 400 предприятий, за 3 месяца 2026 года прибавилось еще 22. Более 20 процентов территории - земли сельхозназначения с высоким потенциалом.

Глава региона поручил активнее привлекать инвесторов и развивать туризм (жители хотят создать парк Юрского периода с динозавром с герба района). Осипов отметил положительную динамику, но указал на проблемы, требующие решений. В приоритете - транспорт, сельское хозяйство, промышленность и социнфраструктура.