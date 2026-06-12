Срок закрытия Намцырского тракта могут сократить при благоприятной погоде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Организаторы дорожных работ сообщают, что временное ограничение движения на Намцырском тракте может быть снято раньше запланированной даты. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По информации Городской дорожно-транспортной службы ОА Якутска, решение зависит от двух факторов: отсутствия осадков и скорости проведения ремонтных мероприятий. Если погода останется сухой, а строители будут соблюдать график, проезд откроют досрочно.

Автомобилистов и пассажиров просят заранее учитывать эту информацию при планировании поездок по данному направлению.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru