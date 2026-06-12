Якутия с начала года отправила в зону СВО почти 200 тонн грузов и 88 машин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Якутия продолжает активно помогать фронту. С начала 2026 года из республики в зону проведения специальной военной операции доставили 193 тонны гуманитарной помощи и адресных посылок. Кроме того, бойцам передали 88 единиц техники. Работа не прекращается ни на день. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как рассказала представитель Координационного центра республиканской комиссии «Вместе к Победе!» Евгения Васильева, на прошлой неделе, 4 и 5 июня, из Якутска и Алдана выехали два рейса. Они везли пять машин и 8,5 тонны грузов. А 9 июня отправился еще один рейс - с четырьмя единицами техники и гумпомощью. По пути колонна забрала в Нерюнгри еще четыре тонны адресных посылок. Всего с начала года в зону специальной военной операции выполнено 30 рейсов.

Отправляют грузы по заявкам военнослужащих.

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