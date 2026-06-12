На Ленских столбах впервые зарегистрировали брак на высоте 220 метров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии произошло по-настоящему уникальное событие - на вершине Ленских столбов, на высоте 220 метров, впервые в истории зарегистрировали брак. Супругами стали Уйусхаан и Айталена Семеновы. Молодые люди обменялись клятвами верности прямо над величественной рекой. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Для пары это место особенное. Они познакомились, когда работали вместе в ресторане «Ленские столбы».

Никто прежде не решался проводить церемонию на такой высоте. Сотрудники парка и службы безопасности сделали все, чтобы торжество прошло безопасно. Теперь у молодоженов навсегда останутся не только кольца, но и воспоминания о свадьбе на 220 метрах над землей.

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