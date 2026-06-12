На Индигирке в Якутии поднимается вода Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии на реке Индигирке в пределах Оймяконского района из-за дождей начал формироваться паводок. Вода прибывает быстро - уровень поднимается на 15-20 сантиметров каждые сутки. По прогнозам, в ближайшие три дня рост продолжится, и отметка может достичь 430-450 сантиметров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Спасатели предупреждают: если сильные дожди не прекратятся, есть риск подтопления населенного пункта. В МЧС дали четкие инструкции: плотно закройте окна и двери и заранее изучите возможные пути отступления к возвышенным местам, которые редко уходят под воду. В случае эвакуации возьми с собой документы в непромокаемом пакете, ценные вещи, аптечку, продукты питания и воду на несколько дней.

Жителям Оймяконского района советуют быть начеку и не игнорировать сигналы экстренных служб. При любой угрозе звоните 112.

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