В Якутске должник по алиментам заплатил 600 тысяч рублей после ареста автомобиля Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске судебным приставам пришлось арестовать автомобиль, чтобы заставить мужчину выплатить алименты. Житель столицы республики задолжал на содержание своего ребенка больше 600 тысяч рублей и не спешил отдавать долг. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сначала приставы применили стандартные меры принудительного взыскания, но они не подействовали. Тогда сотрудники нашли у должника иномарку и наложили на нее арест. Как только мужчина понял, что машину могут продать с торгов, он моментально нашел деньги.

После того как деньги поступили, права ребенка были восстановлены. Управление службы судебных приставов напоминает: содержание детей - это обязанность родителей.

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