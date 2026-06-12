На Намцырском тракте в Якутии до 26 июня ограничат движение автобусов Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии на Намцырском тракте с 10 по 26 июня вводится временное ограничение движения автобусов. Там будут менять грунтовое покрытие, поэтому проезд общественного транспорта станет невозможен. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ограничение вводится в связи с проведением работ по замене грунтового покрытия. Автобусы не будут ходить больше двух недель. Пассажиров просят заранее учитывать эту информацию при планировании поездок.

Власти не уточняют, будут ли запущены временные объездные маршруты. Местным жителям, которые привыкли ездить по тракту, придется искать альтернативные способы передвижения или пользоваться личным транспортом. О снятии ограничений сообщат дополнительно.

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