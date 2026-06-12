В Якутии женщина отдала юристам-мошенникам 2,3 миллиона рублей Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за сутки зарегистрировали четыре преступления, и все они взяты на контроль прокуратурой. Самое громкое произошло в Якутске, где местная жительница 1984 года рождения лишилась огромной суммы денег. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на надзорный орган региона.

Мошенники под видом юристов выманили у нее больше 2,3 миллиона рублей. По факту заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, в столице региона и Горном районе полицейские нашли водителей, которые повторно сели за руль пьяными, а также гражданина с незаконно хранящимися патронами. Аварий со смертельным исходом за сутки не случилось. Задержаны 8 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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