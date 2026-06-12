На трассе Амга в Якутии после ливней начали ремонт дороги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии на региональной трассе «Амга» начались восстановительные работы. Из-за проливных дождей, которые лили с 10 июня, на нескольких участках дороги образовалась деформация покрытия. Движение оказалось затруднено, пришлось организовать круглосуточное дежурство, чтобы не допускать пробок и заторов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сейчас подрядная организация устраняет деформацию на участке с 94-го по 95-й километр. На месте работают автогрейдеры, самосвалы, экскаватор и погрузчик.

С 11 по 23 июня введено временное ограничение грузоподъемности до 3,5 тонны на участке км 38+000 - км 175+000.

Водителям легковых машин советуют быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и по возможности выбирать альтернативные маршруты. Ремонт обещают завершить в ближайшие дни, но пока дорожники работают в усиленном режиме, чтобы восстановить проезжую часть после разгула стихии.

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