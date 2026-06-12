В Якутии работают 46 центров тестирования ГТО Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжают развивать массовый спорт: в республике уже работают 46 центров тестирования ГТО, включая площадки в самых отдаленных районах. Сдать нормативы и получить заветный значок теперь можно практически по месту жительства. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным Минспорта республики, зарегистрировано больше 36 тысяч участников движения ГТО, из них 13 тысяч уже приступили к выполнению упражнений. Вручено 8231 знаков отличия. Из них почти 4,5 тысячи - золотые.

С 2019 года в районы отправили 45 комплектов оборудования для малых спортивных площадок ГТО - каждый стоит более 3 миллионов рублей. В 2026 году откроют новые центры в Сунтарском, Усть-Алданском, Кобяйском, Оймяконском, Горном, Таттинском, Нюрбинском, Вилюйском и Мирнинском районах.

Один из лучших примеров - Горный район. Там оборудование установили в 2022 году, ввели штатную должность инструктора ГТО, а скоро получат второй комплект. Жители республики признаются: выполнять нормативы - это проверка себя. А власти обещают строить еще больше спортобъектов. В республике с 2020 года ввели 40 крупных спорткомплексов, плюс залы и площадки при новых школах и детсадах.

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