Что произошло в Якутии к утру 12 июня

Подросток из Ростовской области обманул пенсионерку в Якутске на миллион Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в мошенничестве в составе организованной группы. По версии следствия, подросток выполнял роль курьера в схеме обмана пожилых людей.

Прокурор Якутии Сергей Дябкин встретился со студентами и преподавателями Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. В преддверии Дня России он и ректор вуза Анатолий Николаев подписали соглашение о сотрудничестве между прокуратурой республики и университетом.

продолжают набирать популярность в Якутии. Сегодня ими систематически занимаются более 30 тысяч жителей республики, включая свыше 6,5 тысячи детей. Развитие этого направления поддерживается в рамках государственной программы «Спорт России» и проекта «Детский спорт».

Суд в Якутске вынес приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве своего знакомого. Мужчина отправится в колонию строгого режима на девять лет.

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