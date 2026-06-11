В Якутии потеплеет, но местами пройдут дожди и мокрый снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ряде районов Якутии ожидается переменчивая погода. На юге и северо-востоке республики прогнозируются небольшие дожди, а ночью на юго-востоке местами осадки будут умеренными. В горных районах и на севере возможен мокрый снег. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ветер ожидается умеренный, однако на побережье Арктики днем его порывы могут достигать 15–18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. При прояснениях в низинах столбики термометров могут опуститься до 0...-2 градусов, а на северо-западе и севере ожидается от -4 до +1 градуса с вероятностью заморозков.

Днем в большинстве районов воздух прогреется до +15...+20 градусов. Самая теплая погода ожидается на северо-западе республики, где температура достигнет +21...+26 градусов. На северо-востоке будет прохладнее — от +8 до +13 градусов, а на арктическом побережье от 0 до +5 градусов.

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