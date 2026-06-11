Прокуратура Якутии и СВФУ подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Прокурор Якутии Сергей Дябкин встретился со студентами и преподавателями Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. В преддверии Дня России он и ректор вуза Анатолий Николаев подписали соглашение о сотрудничестве между прокуратурой республики и университетом. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия». Документ предусматривает совместную работу по подготовке высококвалифицированных юридических кадров, развитию правового образования и науки, профилактике правонарушений, а также патриотическому воспитанию молодежи.

Обращаясь к студентам, Сергей Дябкин поздравил их с наступающим государственным праздником и подчеркнул, что именно молодому поколению предстоит определять будущее страны.

В ходе встречи начальник отдела кадров прокуратуры Якутии Елена Щекалева рассказала о порядке поступления на службу в органы прокуратуры. Студенты юридического факультета и других направлений подготовки смогли задать вопросы о работе надзорного ведомства, карьерных перспективах и особенностях профессии. Встреча прошла в формате открытого диалога.

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