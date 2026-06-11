Более 30 тысяч жителей Якутии занимаются национальными видами спорта Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Национальные виды спорта продолжают набирать популярность в Якутии. Сегодня ими систематически занимаются более 30 тысяч жителей республики, включая свыше 6,5 тысячи детей. Развитие этого направления поддерживается в рамках государственной программы «Спорт России» и проекта «Детский спорт». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Одним из главных центров подготовки спортсменов остается Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчаары. Здесь развивают мас-рестлинг, борьбу хапсагай, якутские прыжки, северное многоборье, гиревой спорт, стрельбу из традиционного лука и другие дисциплины.

В завершившемся учебно-тренировочном году в центре прошли подготовку 516 детей. Среди воспитанников — 20 детей участников специальной военной операции, которым предоставляется спортивная экипировка.

Сейчас спортсмены готовятся к крупным соревнованиям, включая Всемирные игры кочевников в Кыргызстане и состязания в рамках Ысыаха Олонхо. По словам руководства республики, развитие спортивной инфраструктуры остается одним из приоритетов: с 2020 года в районах Якутии введено 40 крупных спортивных объектов.

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