Якутянин получил девять лет колонии за убийство знакомого Фото: Ольга ЮШКОВА.

Суд в Якутске вынес приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве своего знакомого. Мужчина отправится в колонию строгого режима на девять лет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установили следствие и суд, трагедия произошла в январе 2026 года в одной из квартир на улице Лермонтова. Во время застолья между мужчинами возник конфликт. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый схватил нож и нанес приятелю множественные удары по различным частям тела.

Потерпевший получил тяжелые колото-резаные ранения груди с повреждением сердца и аорты и скончался на месте происшествия.

После случившегося мужчина сам вызвал сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители задержали его и доставили к следователю.

Следственный комитет собрал достаточную доказательную базу, после чего уголовное дело было направлено в суд. По итогам рассмотрения дела подсудимый признан виновным в убийстве и приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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