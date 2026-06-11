Водоканал Якутска усилил контроль качества воды в реке Лене Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске продолжается усиленный контроль качества воды, поступающей из реки Лены. По данным на 11 июня, на водозаборе увеличена кратность отбора проб и расширен перечень исследуемых показателей. Анализы воды проводятся каждые два часа. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

До очистки цветность воды составила 85,9 градуса, мутность — 2,96 мг/дм³, содержание железа — 0,21 мг/дм³. После прохождения полного цикла водоподготовки показатели значительно снизились: цветность — до 6,9 градуса, мутность — до 0,16 мг/дм³, железо — до 0,11 мг/дм³.

Как отмечают специалисты, качество питьевой воды после очистки соответствует санитарным требованиям. Согласно действующим нормам СанПиН, предельно допустимые значения составляют: цветность — не более 20 градусов, мутность — до 1,5 мг/дм³, железо — до 0,3 мг/дм³.

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