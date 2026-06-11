Якутск получит 30 новых газомоторных автобусов с кондиционерами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске до конца 2026 года появятся 30 современных автобусов, которые работают на газомоторном топливе. Машины закупают в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Первую партию из 19 штук уже начали искать через отбор поставщика, еще 11 поступят позже - после того как Минтранс Якутии оформит федеральные субсидии. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Новые автобусы будут не только экологичными, но и удобными для пассажиров. В салонах установят кондиционеры и обогреватели, так что в них не будет ни жарко летом, ни холодно зимой. Транспорт полностью приспособят для маломобильных граждан, а для оплаты проезда появятся валидаторы. Также внутри установят видеокамеры.

Новая техника заменит старые изношенные автобусы, сократит время ожидания на остановках и сделает движение на социально значимых маршрутах более регулярным.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru