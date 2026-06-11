В Якутске в 2026 году отремонтируют восемь дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске в 2026 году планируют отремонтировать восемь дорожных объектов. Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Часть улиц будет ремонтироваться два-три года из-за технологических процессов и ограниченного бюджета. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщил глава города Евгений Григорьев, к переходящим объектам относятся улицы Ойунского, Хабарова и 50 лет Советской Армии. А вот восемь других объектов сдадут уже в этом году. Сейчас ведется вынос инженерных сетей дорожного полотна, а укладка асфальта начнется в августе. Кроме того, подрядчики активно работают по гарантийным обязательствам - самый большой объем таких работ сейчас на Сергеляхском шоссе.

По условиям контрактов, компании обязаны за свой счет устранять недочеты. Это значит, что дороги в Якутске будут не только ремонтировать, но и следить за их состоянием после сдачи.

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