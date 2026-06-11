В Якутске мужчина пнул жену ногой в живот, она умерла от разрыва кишки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске городской суд вынес приговор 37-летнему мужчине, который в пьяной ссоре пнул свою жену ногой в живот. Женщина скончалась от разрыва тонкой кишки и гнойного перитонита. Хотя обвинение изначально было по статье о тяжком вреде здоровье, повлекшем смерть, суд переквалифицировал дело на причинение смерти по неосторожности. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Трагедия случилась в январе 2025 года. Супруги выпивали и поссорились из-за ревности. Мужчина, лежа на диване, нанес жене один удар босой ногой в живот. Он сам вызвал медиков и пытался помочь, но спасти женщину не удалось. Умысел на причинение тяжкого вреда здоровью не подтвержден. Об этом говорит единичный удар без оружия, бытовая ссора и то, что подсудимый сам оказывал первую помощь и вызвал скорую.

Суд учел, что у мужчины трое детей, он явился с повинной, частично признал вину, раскаялся и помогал жене до ее смерти. Отягчающих обстоятельств не нашли. В итоге осужденного приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы. Ему нельзя выходить из дома с 22:00 до 06:00, покидать Якутск, менять место жительства и работы без разрешения, а также нужно дважды в месяц отмечаться в надзорном органе. Мужчину освободили из-под стражи прямо в зале суда. Приговор не вступил в силу.

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