В Якутии 13 воздушных судов следят за лесными пожарами Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за лесами с воздуха наблюдают 13 самолетов и вертолетов. Они мониторят обстановку в 17 районах, а также в центральных районах республики и городском округе Якутск. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщил заместитель министра экологии Андрей Коноплев, на начало суток в республике действуют 7 лесных пожаров общей площадью 564 гектара. Два из них уже локализованы. Тушение 3 лесных пожаров приостановлено решениями КЧС в связи с удаленностью, труднодоступностью и горным рельефом. Оперативность тушения при этом составляет 100%.

С начала сезона зарегистрировали 67 лесных пожаров на 3,2 тысячи гектаров и 45 ландшафтных на 1,2 тысячи гектаров. Это намного меньше, чем в прошлом году. Тогда за аналогичный период было 134 лесных пожара на 48,8 тысячи гектаров и 184 ландшафтных. Особый противопожарный режим действует в четырех районах. Штрафы за нарушения уже превысили миллион рублей. В случае пожара звоните по телефонам 44-74-76 или 8-800-100-94-00.

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