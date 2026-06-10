Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в ряде районов Якутии Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие сутки, 11 июня, в Жиганском, Кобяйском и Верхоянском районах ожидается усиление северо-западного ветра. По данным синоптиков, местами порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На большей части республики прогнозируются осадки. Небольшие и умеренные дожди пройдут в центральных, южных и юго-восточных районах. На севере и северо-востоке к дождю может примешиваться мокрый снег.

В целом по региону ветер будет умеренным, однако местами его порывы составят 9–14 метров в секунду. На нижней Лене, северо-востоке и побережье Арктики скорость ветра также может достигать 20 метров в секунду.

Ночная температура воздуха составит от +4 до +9 градусов. В северных и северо-западных районах, а также в низинах при прояснениях столбики термометров могут опуститься до 0...-5 градусов. Днем воздух прогреется до +13...+18 градусов, на западе и юго-западе — до +23 градусов. На арктическом побережье сохранится прохладная погода с температурой от -1 до +4 градусов.

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