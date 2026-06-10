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НовостиОбщество10 июня 2026 10:30

Верховный суд Якутии обязал жильцов убрать незаконную дверь в подъезде

Самовольная перепланировка перекрыла доступ к общедомовому имуществу
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Верховный суд Якутии обязал жильцов убрать незаконную дверь в подъезде

Верховный суд Якутии обязал жильцов убрать незаконную дверь в подъезде

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Якутии поставил точку в споре о самовольной перепланировке в многоквартирном доме на проспекте Ленина в Якутске. Поводом для разбирательства стало обращение Окружной администрации города. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Во время проверки сотрудники департамента жилищных отношений выявили, что собственники одной из квартир установили металлическую дверь с замком и перекрыли часть общего коридора возле лифта. В результате доступ к этой территории для остальных жильцов оказался ограничен.

Администрация потребовала вернуть помещение в первоначальное состояние, поскольку захваченная площадь относится к общедомовому имуществу и предназначена для свободного пользования всеми собственниками дома.

Суды пришли к выводу, что переоборудование было проведено без необходимых согласований и нарушает права других жильцов. Решение о демонтаже конструкции было оставлено в силе.

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