Жители микрорайона ДСК в Якутске на неделю останутся без горячей воды Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске с 23 по 30 июня будет временно отключено горячее водоснабжение в микрорайоне ДСК. Об этом сообщили в АО «Теплоэнергия». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Подачу горячей воды остановят в 10:00 23 июня и возобновят в 10:00 30 июня. Ограничение связано с проведением плановых ремонтных работ на котельной «ДСК».

Под отключение попадут дома по проспекту Михаила Николаева: 35, 40, 40а, 40/1–40/13, 42/1, 42/2, 44, 44/1, 47/2, 47/3 и 49/1. Также без горячей воды останутся потребители на Старом Покровском тракте.

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