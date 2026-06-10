Навигацию открыли еще в шести районах Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжается поэтапное открытие навигационного сезона для маломерных судов. С 10 июня выход на воду разрешен в Оймяконском, Момском, Среднеколымском, Оленекском, Нижнеколымском и Жиганском районах. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В ближайшие дни навигация откроется также в Абыйском, Усть-Янском, Аллаиховском, Анабарском и Булунском районах. Исключение составляет залив Неелова, где движение маломерных судов разрешат только с 23 июля.

Одновременно в регионе стартовал пляжный сезон. В Якутске он официально открылся 8 июня.

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