Скрывавшегося от суда якутянина задержали при въезде в Улан-Удэ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Якутска, который скрывался от суда. Операцию провели сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» совместно с коллегами из Республики Бурятия. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным правоохранителей, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время он обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, угоне автомобиля, незаконном хранении огнестрельного оружия и хулиганстве.

Подозреваемого задержали при въезде в столицу Бурятии. Автомобиль, на котором он передвигался, был остановлен оперативниками в ходе розыскных мероприятий.

В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время его этапируют в Якутск для дальнейшего разбирательства по уголовному делу.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru