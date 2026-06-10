В Якутске объяснили, зачем вырубают деревья на улице Ойунского Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

После обсуждений в социальных сетях власти Якутска разъяснили ситуацию с вырубкой деревьев на улице Ойунского. Как сообщили в МКУ «Главстрой», речь идет не о массовом сносе зеленых насаждений, а о локальных работах в рамках капитального ремонта дороги. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Под демонтаж попадут только деревья, расположенные в местах расширения автобусных карманов, строительства заездов и других элементов дорожной инфраструктуры.

При этом часть растений уже удалось сохранить. Так, рябины, оказавшиеся в зоне работ, в начале мая пересадили на новые площадки совместно со специалистами по озеленению.

В качестве компенсации на обновленном участке улицы Ойунского планируют высадить новые деревья. По проекту здесь появятся акации, а озеленение будет проводиться поэтапно по мере завершения дорожных работ.

Такой подход, по словам городских властей, позволит одновременно улучшить транспортную инфраструктуру и сохранить зеленый облик района.

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