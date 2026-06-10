Прямой эфир по теме газификации и перевода машин на газ пройдет в Якутии 10 июня. Фото: правительство Якутии

10 июня 2026 года в 18:30 у жителей республики появится возможность задать волнующие вопросы о газификации. Исполняющий обязанности министра промышленности и геологии Якутии Михаил Афанасьевич Кириллин проведет прямой эфир на официальных страницах правительства региона в социальных сетях. Трансляция будет идти одновременно в двух аккаунтах Sakhagov - «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Главной темой разговора станет реализация программы социальной газификации. Михаил Кириллин расскажет, как сегодня идет подключение домовладений к сетям, какие условия действуют для льготников и на какую помощь от государства могут рассчитывать жители разных районов.

Отдельный блок посвятят переводу транспорта на газомоторное топливо. И. о. министра объяснит, в чем реальная выгода такого решения, насколько это экономичнее бензина.

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