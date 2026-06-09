Дожди и грозы продолжатся в Якутии 10 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ливни и грозы продолжатся в некоторых районах Якутии 10 июня. По сообщению синоптиков, на западе, юге, востоке и в центре республики ожидаются дожди, местами ливни и грозы. А на северо-востоке пройдет небольшой дождь, ночью переходящий в мокрый снег.

Ветер в целом будет умеренный, но местами порывы достигнут 9-14 метров в секунду. В Алданском, Нерюнгринском, Кобяйском и Жиганском районах, а также по побережью Арктики и при грозах возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов. При прояснениях и на севере будет холоднее - от +1 до +6 градусов. Местами от -4 до +1. А на юге будет теплее - от +9 до +14 градусов.

Днем жары не стоит ждать. В среднем будет от +13 до +18 градусов. На юге теплее - 20-25 градусов, на северо-востоке прохладнее - от +7 до +12. Местами температура может опуститься до 2-7 градусов со знаком плюс.

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