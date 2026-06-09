В Оленекском районе починили основную линию связи в селе Жилинда Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аварийные бригады завершили восстановительные работы на магистральном волоконно-оптическом кабеле на отрезке «Оленек - Жилинда», где ранее был зафиксирован обрыв линии. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В результате ремонта в селе Жилинда восстановлено функционирование основной линии связи. Телефонные услуги и доступ к интернету предоставляются жителям в обычном режиме.

Одновременно с этим продолжаются работы по ликвидации повреждений на магистральной волоконно-оптической линии, ведущей к селам Саскылах и Юрюнг-Хая. Специалисты аварийных служб благодарят местных жителей за терпение и понимание.

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