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НовостиПроисшествия9 июня 2026 12:38

В Оленекском районе починили основную линию связи в селе Жилинда

Связь полностью восстановлена
Татьяна ЦВЕНГЕР
В Оленекском районе починили основную линию связи в селе Жилинда

В Оленекском районе починили основную линию связи в селе Жилинда

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аварийные бригады завершили восстановительные работы на магистральном волоконно-оптическом кабеле на отрезке «Оленек - Жилинда», где ранее был зафиксирован обрыв линии. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В результате ремонта в селе Жилинда восстановлено функционирование основной линии связи. Телефонные услуги и доступ к интернету предоставляются жителям в обычном режиме.

Одновременно с этим продолжаются работы по ликвидации повреждений на магистральной волоконно-оптической линии, ведущей к селам Саскылах и Юрюнг-Хая. Специалисты аварийных служб благодарят местных жителей за терпение и понимание.

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