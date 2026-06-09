В микрорайоне Марха водитель «Тойота Гранвиа» врезался в забор и фасад дома. Фото: Госавтоинспекция Якутска

8 июня в микрорайоне Марха города Якутска произошло дорожно-транспортное происшествие. По адресу улица Мархинская, дом 2/1, 47-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Гранвиа» допустил сразу несколько нарушений правил дорожного движения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Водитель неправильно выбрал положение транспортного средства на проезжей части, не учел дорожные условия и превысил безопасный скоростной режим. В результате он не справился с управлением, после чего машина сначала врезалась в забор, ограждающий частное домовладение, а затем по инерции продолжила движение и наехала на фасад самого жилого дома.

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