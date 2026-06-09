Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2026 11:24

Мошенники предлагают школьникам Якутска заработать на дискредитации армии

Предложения поступают напрямую несовершеннолетним от неизвестных
Татьяна ЦВЕНГЕР
Мошенники предлагают школьникам Якутска заработать на дискредитации армии

Мошенники предлагают школьникам Якутска заработать на дискредитации армии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Школьников Якутска атакуют в соцсетях мошенники. Старшеклассникам предлагают за вознаграждение сделать надписи на зданиях города. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В редакцию «КП» - Якутия» обратился один из жителей Якутска и сообщил, что десятиклассникам поступают сомнительные предложения о заработке. Одному из мальчиков неизвестный предложил за 100 долларов сделать надпись на здании одного из жилых домов недалеко от школы. Текст надписи нарушает законы РФ в части дискредитации российской армии. Школьник от предложения отказался и сразу же сообщил о случившемся взрослым. В полицию семья пока не обращалась.

Напоминаем, что мошенники все чаще стали использовать в своих схемах именно несовершеннолетних. Детей просят за незначительное вознаграждение совершить действия, нарушающие законы РФ. Родителям стоит внимательнее следить за тем, с кем общаются их дети, провести профилактические беседы об ответственности за такого рода "легкий" заработок. Уголовная ответственность за многие преступления наступает с 16 лет, а за особо тяжкие - с 14 лет. Один раз согласившись на предложение, можно испортить всю дальнейшую жизнь. Будьте бдительны!

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru