Мошенники предлагают школьникам Якутска заработать на дискредитации армии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Школьников Якутска атакуют в соцсетях мошенники. Старшеклассникам предлагают за вознаграждение сделать надписи на зданиях города. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В редакцию «КП» - Якутия» обратился один из жителей Якутска и сообщил, что десятиклассникам поступают сомнительные предложения о заработке. Одному из мальчиков неизвестный предложил за 100 долларов сделать надпись на здании одного из жилых домов недалеко от школы. Текст надписи нарушает законы РФ в части дискредитации российской армии. Школьник от предложения отказался и сразу же сообщил о случившемся взрослым. В полицию семья пока не обращалась.

Напоминаем, что мошенники все чаще стали использовать в своих схемах именно несовершеннолетних. Детей просят за незначительное вознаграждение совершить действия, нарушающие законы РФ. Родителям стоит внимательнее следить за тем, с кем общаются их дети, провести профилактические беседы об ответственности за такого рода "легкий" заработок. Уголовная ответственность за многие преступления наступает с 16 лет, а за особо тяжкие - с 14 лет. Один раз согласившись на предложение, можно испортить всю дальнейшую жизнь. Будьте бдительны!

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru