В Якутске 10 июня отключат горячую воду на нескольких улицах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Якутска предупреждают о временном прекращении подачи горячей воды. Отключение связано с тем, что АО «Водоканал» отключает холодное водоснабжение для проведения плановой промывки и дезинфекции сетей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Горячей воды не будет с 22:00 10 июня до 6:00 11 июня 2026 года. Ограничения затронут потребителей, подключенных к центральному тепловому пункту «ФАПК Якутия».

Горячую воду отключат по улице Дзержинского, дома 68, 70/1, 70/2, 70/3, 70к; улице Авиационной, дома 1, 3, 5/1а; улице Труда, дома 1, 3, 5/1.

Справки принимает оперативно-диспетчерская служба по телефонам 35-85-33 и 35-81-74.

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