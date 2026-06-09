Верховный суд Якутии обязал заплатить 570 тысяч за сорванный ремонт клиники Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В декабре 2024 года ООО (заказчик) заключило договор подряда на отделочные работы в стоматологической клинике с индивидуальным предпринимателем. Позже с женщиной оформили договор поручительства на 570 тысяч рублей - она отвечала за исполнение обязательств подрядчика всем своим имуществом. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Стороны подряда подписали допсоглашения, увеличившие стоимость работ до 3,8 миллиона рублей. Подрядчик получил аванс, но работу не выполнил. Стоимость невыполненных работ оценили в 1,8 миллиона рублей. Поручительница отказалась платить, заявив, что второй аванс переводили по договору займа, а не подряда.

Якутский городской суд взыскал с поручительницы 570 тысяч рублей долга и 16 400 рублей госпошлины. Суд пояснил, что допсоглашения не прекращают поручительство, а 20% увеличение ответственности (до 684 тысяч) касается только суммы второго аванса, а не всего контракта.

Верховный суд Якутии отклонил апелляцию ответчицы, которая утверждала, что изменение условий договора без ее согласия должно отменить поручительство. Решение первой инстанции оставлено в силе.

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