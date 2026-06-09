В здании на Чернышевского в Якутске загорелся потолок из-за короткого замыкания. Фото: МЧС Якутии

Вторник 9 июня начался с пожарной тревоги в центре Якутска. В 9:34 в диспетчерскую службу поступил сигнал о возгорании в двухэтажном административном здании, расположенном на улице Чернышевского. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Через 4 минуты к указанному адресу прибыли подразделения 5 пожарно-спасательного отряда МЧС России. Когда первый расчет оказался на месте, внешних признаков горения уже не наблюдалось - огонь успели потушить. Площадь возгорания составила всего 0,2 квадратного метра. Пострадавших в инциденте нет.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание светильника, которое привело к возгоранию потолочного перекрытия. В ликвидации последствий участвовали 9 человек личного состава и 2 единицы специализированной техники. Виновные лица и точный размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются.

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