В Якутске 23 июня отключат воду в нескольких домах из-за ремонта котельной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

АО «Теплоэнергия» информирует жителей столицы о предстоящем временном прекращении подачи холодной и горячей воды. Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на котельной «3 школа». Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ограничения будут действовать 23 июня 2026 года в промежутке с 10:00 до 14:00. Холодное водоснабжение отключат по следующим адресам: проспект Ленина, дома 52, 56, 58, 60; улица Дежнева, дома 16, 26, 28/1; улица Чкалова, дом 24.

Горячую воду перекроют по адресу проспект Ленина, дом 58.

По всем вопросам можно обращаться в оперативно-диспетчерскую службу по телефонам 35-85-33 и 35-81-74.

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