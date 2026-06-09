В Якутии мачеха лишилась наследства и украла из дома пасынка технику Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть МВД по Хангаласскому району поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил, что неизвестные проникли в его частный дом и похитили имущество. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже причастна 42-летняя мачеха заявителя. Как выяснилось, дом перешел потерпевшему и его мачехе по наследству после смерти отца. Усопший обозначил условие: если его супруга в течение 6 месяцев не прекратит вести асоциальный образ жизни, она утрачивает право на свою долю. Женщина не выполнила договор и лишилась наследства.

Зная, что дом временно пустует, она решила похитить оттуда оставшееся имущество. Для осуществления задуманного мачеха привлекла своих знакомых, которые полагали, что помогают женщине вывезти ее собственные вещи, и не подозревали о противоправных действиях. Проникнув в дом, компания вынесла холодильник и микроволновую печь.

Похищенную бытовую технику подозреваемая сбыла, а все вырученные деньги потратила на покупку алкоголя. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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