Жительница Якутии обманывала девушек, притворившись мужчиной Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сотрудники уголовного розыска МВД по Верхневилюйскому району установили подозреваемую в совершении серии мошеннических действий в отношении местных жительниц. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По предварительным данным, около 3 лет назад одна из потерпевших познакомилась в социальной сети с мужчиной по имени Алексей. Общение быстро переросло в романтические отношения. Девушка постоянно переписывалась с виртуальным ухажером и периодически помогала ему финансово: переводила деньги на еду и пополняла баланс телефона. Однажды «Алексей» попросил у потерпевшей 50 тысяч рублей в качестве подарка по случаю получения водительских прав, и девушка перевела требуемую сумму. Через некоторое время ей сообщили, что ее парень по переписке погиб.

Обман раскрылся, когда потерпевшая увидела свежее фото «погибшего» на странице другой девушки в социальной сети, которая публично признавалась Алексею в любви. Полицейские выяснили, что Алексей - вымышленный персонаж. Фейковый профиль создала 23-летняя уроженка Верхневилюйского района, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. Она использовала фотографии неизвестного молодого человека, вела переписку от его имени и даже меняла (понижала) тембр голоса в аудиосообщениях.

Таким же образом подозреваемая обманула еще одну жительницу Верхневилюйского района, выманив у нее 11 500 рублей якобы на подарок на день рождения. Все похищенные денежные средства злоумышленница потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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