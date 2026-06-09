Использовал брата-близнеца для прикрытия: в Кузбассе раскрыли аферу с алиментами

Мужчина пытался обмануть приставов с помощью брата в Кузбассе Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Анжеро-Судженске судебные приставы вывели на чистую воду должника по алиментам, который придумал хитроумную схему уклонения от выплат с помощью родного брата-близнеца. Отец задолжал на содержание собственной дочери почти полмиллиона рублей и долгое время успешно скрывался от представителей закона, сообщает издание VSE42.Ru.

Как сообщили в ГУ ФССП по Кузбассу, исполнительное производство о взыскании крупной суммы алиментов находилось в отделении судебных приставов по городу Анжеро-Судженску. Мужчина не только не платил деньги, но и целенаправленно исчез из поля зрения сотрудников ведомства. В ходе оперативной работы выяснился неожиданный факт - у должника имеется брат-близнец, внешне практически неотличимый от него. У обоих даже татуировки на запястьях начинаются с одной и той же буквы имени.

Именно это сходство легло в основу плана. Брат признался, что намеренно выдавал себя за должника, пока тот спокойно работал вахтовым методом в другом регионе. Туда мужчина уехал специально, чтобы уклоняться от родительских обязательств и не встречаться с приставами, будучи уверенным в своей безнаказанности.

Однако сотрудникам ведомства удалось установить фактический адрес отца. Его доставили в отделение, где составили административный протокол за неуплату средств на содержание детей.

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