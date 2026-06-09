«Напомню, где печень»: студент техникума в Якутии стал фигурантом дела о вымогательстве

В Жатае второкурсник вымогал деньги у соседа по общежитию, угрожая расправой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Жатай полиция завела уголовное дело по факту вымогательства денег в стенах местного техникума. С заявлением в отделение обратился первокурсник, ставший жертвой агрессивного студента старшего курса. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как установили сотрудники правоохранительных органов, оба фигуранта проживали в одном общежитии. Второкурсник начал систематически придираться к младшему товарищу и под надуманными предлогами требовать у него деньги. Словесные угрозы вскоре переросли в физическое воздействие - старший студент нанес первокурснику несколько ударов, сопроводив их циничным заявлением о готовности напомнить, где находится печень.

Чтобы избежать дальнейшей расправы, потерпевший попросил у родителей средства якобы на личные нужды и перевел вымогателю 6000 рублей. После случившегося молодой человек съехал из общежития и вернулся домой. Факт перевода вскрылся, когда мать решила проверить банковские операции сына и обнаружила, что деньги ушли другому студенту. Первокурснику пришлось рассказать всю правду.

Женщина обратилась в полицию. Следственным отделом открыто уголовное дело по статье «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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