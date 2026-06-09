Шесть кандидатов на пост главы Якутска переданы на рассмотрение. Фото: администрация Якутска

В Якутске завершился прием документов от кандидатов на должность главы города. Для участия в предварительном рассмотрении Главой Республики Саха (Якутия) субъектами выдвижения представлено шесть претендентов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов пояснил, что целью процедуры является отбор наиболее подготовленных и компетентных управленцев. В ходе отбора будет оцениваться профессиональный опыт, управленческие компетенции и готовность кандидатов решать задачи развития столицы. Предложения о кандидатурах внесли общественные организации и политические партии, а окончательное решение предстоит принять депутатам Якутской городской Думы.

Среди представленных кандидатов - первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников, выдвинутый Якутским региональным отделением партии «Единая Россия». Совет муниципальных образований республики внес кандидатуру заместителя генерального директора ООО «Чистая Арктика» Владислава Созонова. От регионального отделения партии «Справедливая Россия» заявлен старший помощник начальника оперативно-планового отделения Военного комиссариата РС(Я), участник СВО Александр Северьянов.

Также в списке значатся заместитель руководителя МКУ «Аппарат Департамента градостроительства» города Якутска Любовь Ахметдинова, выдвинутая региональным отделением ЛДПР. Индивидуальный предприниматель Василий Николаев представлен партией «Новые люди», а второму секретарю рескома КПРФ Иннокентию Васильеву предстоит участвовать в отборе от Якутского республиканского отделения КПРФ.

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