Жительница Ленска потеряла 158 тысяч рублей, пытаясь подработать на маркетплейсе Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии мошенники обманули троих жителей, выманив у них почти полтора миллиона рублей. По всем трем фактам открыты уголовные дела, полиция разыскивает причастных. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В полицию обратилась 75-летняя жительница Якутска. Пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником организации «Домофон-сервис». После короткого разговора на связь вышли лжеспециалисты Росфинмониторинга, которые под видом спасения накоплений убедили бабушку перевести на якобы безопасные счета миллион рублей из личных сбережений.

Еще одной жертвой обмана стал 49-летний якутянин, который хотел купить машину. Всю переписку с продавцом он вел в мессенджере, не заподозрив подвоха, пока не перевел 303 тысячи рублей на указанный счет. Сразу после получения денег лжепродавец перестал выходить на связь. А в Ленске 54-летняя женщина решила подзаработать на маркетплейсе и наткнулась на мошенническую схему, оставившую ее без 158 тысяч рублей.

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