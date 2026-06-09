Взял аванс и не вышел на работу: жителя Якутии заставят вернуть долг за неподтвержденный отпуск

Суд в Якутии взыскал с работника стоимость проезда к месту отдыха Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Булунском районе бывший сотрудник администрации решил не возвращаться из отпуска на работу. Мужчина получил от работодателя авансом 267 323 рубля на оплату дороги к месту отдыха и обратно, но тратить деньги на билеты не планировал. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как установил суд, ответчик трудился в районной администрации по официальному трудовому договору. В 2024 году ему оформили ежегодный оплачиваемый отпуск и перечислили крупную сумму за проезд. Однако после завершения отпуска мужчина на рабочем месте так и не появился, а авансовый отчет с подтверждающими проездными документами предоставлять не стал.

Представитель администрации на заседании настаивал на возврате денег, ведь работник не отчитался ни за один потраченный на дорогу рубль и просто исчез. Суд, изучив все материалы, с доводами истца согласился. Ответчик не заявил ходатайство о пропуске работодателем срока подачи иска, хотя такое право у него было.

В итоге Булунский районный суд вынес заочное решение о полном взыскании с отпускника всей суммы неосновательного обогащения. Помимо 267 323 рублей основного долга, с него в доход местного бюджета удержат еще и государственную пошлину в размере 9 019 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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