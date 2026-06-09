Борьба со свалкой создала еще одну помойку в Пригородном Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Пригородное появилась свалка, которая кочует от одного жилого дома к другому, но не исчезает. Раньше десятки семей свозили отходы на улицу Новую, прямо к протоке реки Лена. Когда жители пожаловались в прокуратуру на опасное соседство с водой и жильем, администрация нашла выход, от которого людям не стало легче, - точку сбора перенесли на соседнюю улицу Рубиновую, и снова прямо у берега и рядом с жилыми домами. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ситуация усугубилась тем, что на старом месте мусор продолжают бросать по привычке. Люди не раз стучались в двери сельской администрации с просьбой ликвидировать стихийную свалку, но никаких действий так и не было предпринято. Устав ждать реакции, люди вновь написали заявление в прокуратуру города, откуда бумаги передали в Роспотребнадзор.

Народный фронт Якутии взял проблему под свой контроль. Соответствующий запрос уже направлен в Якутский комитет государственного экологического надзора. Природоохранным инспекторам предстоит выяснить, насколько законно переносить помойку от одних домов к другим вблизи воды.

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