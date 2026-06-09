В Якутии расследуют два убийства Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура республики взяла на особый контроль расследование восьми зарегистрированных преступлений, по которым уже проводятся процессуальные проверки. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В республике произошло два убийства. Первое - в селе Хатассы. Жертвой стал 27-летний мужчина. Подозреваемый уже установлен правоохранителями. Второе убийство произошло в Вилюйском районе, в селе Усун. Был убит мужчина 1963 года рождения. Личность вероятного преступника также установлена.

В Якутске мужчирна перевел мошенникам 303 тысячи рублей, надеясь купить по объявлению автомобиль, которого в реальности не существовало. В Ленском районе жительница клюнула на удочку лже-работодателей, обещавших легкий заработок в интернете. После общения с аферистами она лишилась более 158 тысяч рублей.

В столице республики полицейские выявили факты незаконного хранения боеприпасов, а также случаи воровства электроэнергии путем самовольного подключения к линиям электропередач.

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