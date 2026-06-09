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НовостиОбщество9 июня 2026 2:12

Полиция Якутска устроила рейд на детей, гуляющих ночью без родителей

За одну ночь составили более двух десятков протоколов
Евгений ПРУДКОВ
Полиция Якутска устроила рейд на детей, гуляющих ночью без родителей. Фото: МУ МВД России «Якутское»

Полиция Якутска устроила рейд на детей, гуляющих ночью без родителей. Фото: МУ МВД России «Якутское»

В Якутии полицейские устроили ночной рейд, чтобы отыскать детей, которые гуляют по улицам и общественным местам без взрослых. В мероприятии участвовали инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, подразделений по борьбе с наркотиками и экстремизмом. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Всего в ходе операции было обнаружено 58 подростков, которые находились ночью в общественных местах без законных представителей. Четверых ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, поместили в реабилитационный центр, где им окажут необходимую помощь. Остальных детей доставили в отделы полиции Якутска для выяснения обстоятельств.

За нарушения к административной ответственности привлекли 21 человека, а общее количество составленных протоколов составило 26. Из них 21 протокол составлен на родителей по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Также троих наказали за появление в пьяном виде, по одному протоколу выписали за нарушение правил дорожного движения пешеходом и за вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртного.

Со всеми сотрудники провели беседы. Взрослым еще раз напомнили об ответственности за жизнь и здоровье своих детей, а подросткам объяснили, чем опасны ночные прогулки без сопровождения старших.

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