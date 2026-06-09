Полиция Якутска устроила рейд на детей, гуляющих ночью без родителей. Фото: МУ МВД России «Якутское»

В Якутии полицейские устроили ночной рейд, чтобы отыскать детей, которые гуляют по улицам и общественным местам без взрослых. В мероприятии участвовали инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, подразделений по борьбе с наркотиками и экстремизмом. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Всего в ходе операции было обнаружено 58 подростков, которые находились ночью в общественных местах без законных представителей. Четверых ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, поместили в реабилитационный центр, где им окажут необходимую помощь. Остальных детей доставили в отделы полиции Якутска для выяснения обстоятельств.

За нарушения к административной ответственности привлекли 21 человека, а общее количество составленных протоколов составило 26. Из них 21 протокол составлен на родителей по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Также троих наказали за появление в пьяном виде, по одному протоколу выписали за нарушение правил дорожного движения пешеходом и за вовлечение несовершеннолетнего в распитие спиртного.

Со всеми сотрудники провели беседы. Взрослым еще раз напомнили об ответственности за жизнь и здоровье своих детей, а подросткам объяснили, чем опасны ночные прогулки без сопровождения старших.

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