Золотую свадьбу впервые сыграли полностью на якутском языке в Нерюнгри. Фото: управление ЗАГС Якутии

В Нерюнгри чествовали семью Михеевых, отметившую золотую свадьбу. Ровно 50 лет назад Павел Павлович и Матрена Гаврильевна поклялись друг другу в любви и верности, и с тех пор ни разу не нарушили данное слово. Церемония в местном отделе ЗАГС прошла 6 июня и впервые в истории города была полностью проведена на якутском языке. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Супруги достойно воспитали двоих сыновей. Матрена Гаврильевна всю жизнь трудилась в торговле, а Павел Павлович работал киномехаником. Их многолетний и добросовестный труд государство отметило почетными наградами, а в Нерюнгри, куда пара перебралась в 2007 году, они пользуются заслуженным уважением соседей и знакомых.

С теплыми словами к юбилярам обратился временно исполняющий обязанности главы района Максим Терещенко. Он поздравил чету на якутском языке и подчеркнул, что союз Михеевых - это яркий пример настоящей любви, взаимопонимания и преданности, которые выдержали полувековую проверку временем.

К поздравлениям присоединились председатель общественной организации «Саха аймах» Екатерина Афанасьева, а также многочисленные родные, близкие и друзья. Золотые юбиляры принимали цветы и подарки, с трудом сдерживая слезы радости от такого внимания к их скромной, но такой значимой для всего города семейной истории.

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