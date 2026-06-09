Почти тысяча родителей бойцов СВО из Якутии получили путевки в санатории Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии почти тысяча родителей участников специальной военной операции смогли бесплатно поправить здоровье. Как сообщил зампред правительства республики Георгий Степанов, помощь в санаторно-курортном лечении получил уже 991 человек. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Родные военнослужащих отдыхают в санатории «Бэс Чагда» в Подмосковье. Участники СВО и их близкие воспользовались там 5481 услугой социальной и медицинской реабилитации. Кроме того, 250 семьям выделили деньги на газификацию частных домов, а 707 гражданам оплатили проезд к месту лечения раненых военнослужащих.

Помощь не ограничивается только лечением. Еще 44 человека - это супруги и двое участников СВО с инвалидностью - получили компенсацию за обучение на водительские права. Социальные работники на дому обслужили 788 человек, нуждающихся в помощи.

Отдельное внимание уделили трудоустройству. В центры занятости обратились 1444 человека: 682 участника спецоперации и 762 члена их семей. Из них 271 направили на профессиональное обучение, а 883 уже получили работу.

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