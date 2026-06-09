Выдала дрожь в коленках: женщину с большой партией наркотиков задержали в Кемерове

Кемеровчанка пойдет под суд за подготовку закладок с наркотиками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове транспортные полицейские задержали на вокзале 39-летнюю женщину, чье поведение сразу показалось подозрительным. Заметив людей в форме, она начала сильно нервничать, чем мгновенно выдала себя. Оперативники не ошиблись. Карманы женщины оказались набиты запрещенными веществами, сообщает издание VSE42.Ru.

Сотрудники Кузбасского линейного управления МВД доставили задержанную в дежурную часть и провели личный досмотр. В ее вещах обнаружились 33 свертка с белым порошком. Проведенная экспертиза подтвердила, что внутри находился синтетический наркотик.

Выяснилось, что задержанная уже имела проблемы с законом. Ранее она привлекалась за преступления, связанные с наркотиками и махинациями с имуществом. Оперативники выяснили, что партию запрещенного товара женщина заказала через интернет и собиралась разложить по тайникам-закладкам.

Теперь ей грозит срок за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Закон предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

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