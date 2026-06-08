Верховный Суд Якутии не простил экс-банкиру долг в 47 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший начальник операционного офиса банка в Ленске, осужденный за хищения, попытался оспорить денежные претензии своего работодателя. Верховный Суд Якутии оставил в силе решение районного суда, обязав мошенника выплатить по регрессному иску 47 миллионов 170 тысяч рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ранее Ленский районный суд вынес в отношении банкира обвинительный приговор по статьям о мошенничестве и растрате в особо крупном размере, назначив ему 13 лет колонии общего режима. При этом АТБ как гражданский ответчик уже рассчитался со всеми обманутыми вкладчиками, возместив им материальный ущерб и моральный вред. После этого финансовая организация подала иск, требуя вернуть потраченные средства с самого виновника преступления.

В суде осужденный настаивал на своей невиновности, цепляясь к ошибкам в трудовом договоре о материальной ответственности. Он также заявлял, что по некоторым эпизодам потерпевшие уже получили проценты, и просил снизить выплаты из-за тяжелого финансового положения. Однако суд эти доводы отклонил, напомнив, что в гражданском процессе фактические обстоятельства уголовного дела заново не пересматриваются.

В итоге Ленский районный суд полностью удовлетворил иск банка, а Судебная коллегия Верховного Суда республики не нашла причин для отмены этого решения. Теперь экс-начальнику придется выплатить не только многомиллионный ущерб, но и внушительную государственную пошлину в размере 205,5 тысячи рублей.

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