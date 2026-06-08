В Якутске 12 июня перекроют центр для полумарафона Фото: канал Городской дорожно-транспортной службы ОА Якутска

В Якутске в День России, 12 июня, из-за проведения Республиканского полумарафона «Забег единства» временно перекроют движение на нескольких центральных улицах. Ограничения будут действовать почти весь световой день. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

С 7 утра до 4 часов дня машины не пустят на проспекте Ленина - от дома №39 до улицы Хабарова, а также на улицах Дзержинского, Октябрьской, Кирова, Короленко, Аммосова и Курашова. Вот точный список:

- пр. Ленина - от дома №39 до ул. Хабарова;

- ул. Дзержинского - от ул. Орджоникидзе до пр. Ленина;

- ул. Октябрьская - от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского;

- ул. Кирова - от ул. Орджоникидзе до ул. Аржакова;

- ул. Короленко - от ул. Орджоникидзе до пр. Ленина;

- ул. Аммосова - от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского;

- ул. Курашова - от ул. Орджоникидзе до пр. Ленина.

Власти просят автомобилистов заранее планировать маршруты и объезжать центр.

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